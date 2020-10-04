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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'dan İtalya'ya uzanan lezzet: Kurutulmuş domates

İHA

Diyarbakır'dan İtalya'ya uzanan lezzet: Kurutulmuş domates

Diyarbakır’da hiçbir kimyasal madde bulunmayan organik domatesler, onlarca dönümlük araziye serilip kurutulduktan sonra İtalya'ya ihraç ediliyor. Diyarbakırlı çiftçi İsmail Mürselim tarafından yetiştirilen domatesler, İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor.
Diyarbakır domatesi kurutularak İtalyan mutfağına girdi. Ege bölgesinde yıllardır çiftçilik yapan İsmail Mürselim, 8 yıl önce Diyarbakır'a gelerek 600 dönümlük alanda domates yetiştirmeye başladı. Yaklaşık 2 buçuk milyon liraya harcayarak domates eken Mürselim, domatesleri topladıktan sonra onlarca dönümlük alana serip kurutmaya başladı. Mürselim, elde ettiği ürünleri spagetti ve pizzalarda sos olarak kullanılmak üzere İtalya'ya ihraç etmeye başladı.

Diyarbakır topraklarında başlayan yolculuk İtalyan sofralarında son buluyor
Ege'de organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır’ın Sur ilçesi Kuşburnu Mahallesinde 600 dönüm ile başladığı domates üretimi ve kurutmayı yurtdışına taşıyan İsmail Mürselim, kurutulmuş domatesleri ile İtalya sofralarına renk kattı. Yüzlerce dönüm arazide ilk denemede 100 ton kurutulmuş domates elde eden Mürselim, gelecek yıl 400 ton ürün hedeflediğini belirterek, Diyarbakır domateslerini dünyaya yayacağını söyledi. Kilogramı 3 euroya gönderdiği domateslerin çiftçilere yeni bir kapı oluşturduğunu aktaran Mürselim, "Organik kurutulmuş domates yetiştiriyoruz, yetiştiriciliği, kurutmasını ve ihracatını kendimiz yapıyoruz. 26 yıldan beri Ege bölgesinde bu işi yapıyorum, aşırı yağışlardan dolayı iklim değişikliği oldu. Organik tarım yapmakta zorlanmaya başladık, yeni bölge arayışı içerisine girdik, 8 yıl önce buraya gelip baktım. Olabileceğine inandım, 10 bin dönüm araziden 5 binini organiğe çevirdik. Bu yıl 600 dönüm domates denedik, yetiştirdik kurutmasını yaparak ihracatına başladık. Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmadan yetişen bu domatesler sergi alanında işçiler tarafından ikiye bölünerek tuzlama yapılıp kurumaya bırakıldı. Kuruyan domatesleri İtalya’ya gönderiyoruz, genelde pizza, makarna ve sosta kullanılıyor" dedi.

Tarım istihdamına destek sağladı
Kurutulmuş domateslerin tarım işçilerine de ekmek kapısı olduğunu dile getiren Mürselim, "Mart sonu ekime başladık, toplam 80 kişiyle bu zamana kadar çalıştık. Ağustos sonunda hasada başladık zaman zaman 120 kişiye çıktı sayımız, ihracata kadar işçi sayımızı devam ettirdik. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira yatırım yaptık, bu yıl denemeydi beklentimizin altında 100 ton civarında geldi, ama önümüzdeki yıl bunu 400 tona çıkarmayı hedefliyoruz. İsterim ki bu bölge biraz daha çok kalkınsın ve gelişsin, bu alternatif ürün katma değeri olan ve istihdama destek olan bir ürün. İşçilere bu yıl çok katkımız oldu, inşallah bunu artırarak etraftaki çiftçileri de katarak geliştireceğiz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bizi destekliyor eksiklerimizi kapatıyorlar. İnşallah daha büyük destekler alarak işlerimizi büyüteceğiz. Şu an İtalya’ya gönderiyoruz, oradan domateslerimiz dünyaya yayılıyor" diye konuştu.

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