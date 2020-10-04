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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Bağlar’ın kurtuluşu kentsel dönüşüme bağlı

İHA

Eski Bağlar’ın kurtuluşu kentsel dönüşüme bağlı

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin hazırladığı yapı kontrol raporuna göre çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesindeki yapıların yüzde 85’i ruhsatsız ve mühendislik hizmeti almayan yapılardan oluşuyor. Kentsel dönüşümde ilk etabın uygulanacağı Kaynartepe Mahallesinde 7 bin nüfuslu alan ve bin 354 yapı proje kapsamına alındı.
Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar, iki farklı yüzü ile dikkat çekiyor. Bir taraftan geniş cadde ve sokakların yer aldığı, modern yaşam alanları ve yapıların bulunduğu, yeşil ve dinlenme alanlarının yer aldığı Bağcılar, diğer yandan 260 bin nüfuslu alanı oluşturan çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesi. Nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı Bağlar bölgesi, mühendislik hizmeti almayan yapılardan oluştuğu için bölge birçok hizmetten yoksun kalıyor. Bölgenin fiziki yapısı olumsuz bir tablodan oluştuğu için burada yaşayan vatandaşlar çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden bölge halkı yıllardır kentsel dönüşümün hayata geçmesini bekliyor.

Yapıların yüzde 85’i mühendislik hizmetinden yoksun
Bölgenin modernize edilmesine ilişkin Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan kentsel dönüşüm raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazandı. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan bölge ile ilgili Bağlar Belediyesi tarafından hazırlanan yapı kontrol raporunda yapılarla ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre yapıların yüzde 85’i ya ruhsatsız ya da mühendislik hizmeti almamış. 2019 yılında yapılan denetimlerde 207 ve 2020 yılında da 285 olmak üzere 492 hasarlı yapı tespit edildi. Bu durum metruk ve kullanılamaz hale gelen yapılara da yansıdı. Belediyenin çalışmalarıyla 318 harabe yapı tespit edilirken,2019 yılında 24 ve 2020 yılında da 103 olmak üzere 130’unun yıkımı gerçekleştirildi. Madde bağımlılığı olmak üzere zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelen yapıların önemli bir bölümü temizlendi ancak bir çok mahallede konuyla ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikayetler devam ediyor.

Kaçak yapılaşma ile mücadele devam ediyor
Eski Bağlar bölgesinde kaçak yapıların fazlalığı da dikkat çekiyor. Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol ve Kaçak Yapı Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2019 yılında 130 ve 2020 yılında da 116 olmak 246 yapı denetlendi,2019 yılında 81 ve 2020 yılında 30 olmak üzere 111 kaçak yapı tespit edilerek işlem uygulandı. Bölgenin fiziki yapısından dolayı hizmet alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, bu nedenle kentsel dönüşüm kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydediyor. Vatandaşlar, “Burada yıllardır çile çekiyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz risk altında. Hastamız olsa ambulans giremiyor, yangın çıksa itfaiye gelemiyor. Çeşitli suçlara bulaşan çocuk ve gençler var, bizim çocuklarımıza da kötü örnek oluyorlar. Biz de iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Bu yüzden kentsel dönüşüm kararını sevinçle karşıladık. Projeyi onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bir an önce çalışmalara başlanır” dedi.

İlk etap 7 bin nüfuslu alanda uygulanacak
Gözlerin çevrildiği kentsel dönüşümün ilk etabı Kaynartepe Mahallesinde hayat bulacak. 7 bin insanın yaşadığı alan bundan etkilenecek, bin 354 yapı yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilecek. Göreve geldikten sonra en önemli gündem maddesi olarak belirlediği kentsel dönüşüm ile ilgili projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla sevinç yaşayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eski Bağlar bölgesinde modern ve gelişmiş bir şehir yapısı yaratılacağını kaydetti.

“Burada modern bir şehir oluşturulacak”
Belediye olarak bu bölgeyi çok önemsediklerini kaydeden Başkan Beyoğlu, “Göreve geldikten sonra kentsel dönüşüm için büyük mücadele verdik. Hemen her gün bu mahallelerdeyiz vatandaşlarımızın arasındayız. Ne var ki bölgenin fiziki yapısı çarpık olduğu için istediğimiz hizmetleri kazandırmakta zorlanıyoruz. Onaylanan projemizle beraber devletimiz tarafından burası ihya edilecek. Çarpık yapılar yıkılarak yerine yolları, parkları, kültürel ve spor alanlarıyla, çocukların oyun yerleriyle modern bir Bağlar gelecek. Tabii bu kolay olmayacak. Devlet buna el attı, bu devam edecek. Belki 5, belki de 10 yılda bitecek ama sonunda Bağlar hak ettiği güzelliğe kavuşacak. 250 bin insanın yaşadığı eski Bağlar'da çocuklar için park alanı yoktu. Dolayısıyla böyle bir yerde elbette ki sıkıntı olur. Kentsel dönüşümle modern bir şehir kurulacak ve halkımız da hak ettiği değeri alacak. Bağlar’ın makus talihini değiştirmek için tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a halkım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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