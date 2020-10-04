HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 396’ncı gününde Evlat nöbetindeki baba Mehmet Yalçın: "2 bin 93 gündür acı, sıkıntı ve dert içindeyiz"

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 396'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 396'ncı gününde devam ediyor. Yaklaşık 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Yasmin için eyleme devam eden baba Mehmet Yalçın, 1 yıldan fazladır burada olduklarını, kızını alana kadar da burada olacağını söyledi. Herkesin burada olacağını, mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Yalçın, "Onlar çocuğumuzu götürdüler, çocuğumuzu versinler. Başka derdimiz yok, tek derdimiz çocuklarımızdır. Burada eylemimiz 1 yıldan fazladır sürüyor. 2 bin 93 gündür acı, sıkıntı ve dert içindeyiz. Ne düğünümüz düğündür, ne bayramımız bayramdır ne yasımızı tam şekilde yaşayabiliyoruz. Versinler biz de normal hayatımıza dönelim, herkes normal hayata dönsün, bu acıları bize çektirmesinler" dedi.

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