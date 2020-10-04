Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 700 sokak kedisi ile köpeğin barındırıldığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, yaklaşık 700 sokak kedisi ile köpeği barındıran Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde etkinlik düzenledi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri Akın Koçhan ve Emine Çatalkaya, Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü temsilcileri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Muhammed Kasım Aydın ve Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler katılımcıları karşılayarak, alanı gezdirdi. Aydın ve veteriner hekimler, barınakta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdiler. Katılımcılar, hayvanlar için getirdikleri mamalarla hayvanları besledi.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki etkinliğin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mamalar Sur İlçesinde dağıtıldı. Belirlenen noktalara sokak hayvanları için su ve mama kabı yerleştiren ekipler, isteyen esnaf ve vatandaşlara da hayvanların beslenmesi için mama verdi.

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