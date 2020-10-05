Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı

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Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, engelli vatandaşı evinde ziyaret ederek çocuklara hediye dağıttı.

Kaymakam Hamza Türkmen, engelli vatandaş Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret etti. Başkan Türkmen, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak yüzlerini güldürdü. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bingöl ailesi, Kaymakam Hamza Türkmen’e teşekkür etti.

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