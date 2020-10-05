Diyarbakır’da 2 ton 628 kilo esrar ile 826 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müştereken icrasına başlanılan narkoterörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 58 farklı noktada 1 ton 526 kilogramı toz, 1 ton 102 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 2 ton 628 kilogram esrar maddesi, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile 1 adet Mauser marka tüfek, 2 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narkoterörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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