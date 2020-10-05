Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi



DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında polis ve jandarma iş birliğiyle gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin 725 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu sona erdi. Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen ortak operasyonlarda 58 farklı noktada, 2 ton 628 kilogram esrar, 826 bin 725 kök Hint keneviri ile 1 tüfek, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-10-05 14:20:09



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