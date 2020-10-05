Çermik Belediyesinden uzaktan eğitime 60 tablet desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çermik Belediyesinden uzaktan eğitime 60 tablet desteği

İHA

Çermik Belediyesinden uzaktan eğitime 60 tablet desteği

Diyarbakır’ın Çermik Belediyesi, eğitime destek sunmak amacıyla uzaktan eğitim alacak öğrenciler için tablet desteğini başlattı.
Korona virüsün başlangıcından itibaren eğitime çeşitli destekler sunan Çermik Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandeminin ilk aylarından itibaren ilçe milli eğitim camiasına desteklerini sürdüren, kırsalda uzaktan eğitim alamayan öğrencilere yönelik tablet dağıtımı sağlayacak olan Çermik Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla tablet dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun talimatı ile özellikle evinde tablet bulunmayan ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsayan kampanyada yaklaşık 60 adet tablet dağıtılacağı belirtildi. Eğitim başta olmak üzere her alanda öğrencilerin yanında yer alan ve başarılarını desteklemek için seferber olan Başkan Karamehmetoğlu, öğrencilerin başarı elde etmeleri için imkanlar doğrultusunda desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, “Çocuklar bu ülkenin geleceği olduğu için sürekli yanlarında bulunulması gerekiyor. Pandemi sürecinden öncede ve sonrasında da hep okullarımızın ve öğrencilerimizin yanında bulunmaya gayret gösterdik. Okullarımızın gerek tadilat gerekse de boyama gibi ihtiyaçlarının yanı sıra öğrencilerimize her anlamda destekler sunduk. Desteklerimize bir yenisini ekleyerek, uzaktan eğitime katkı sunmak için tablet dağıtımına başlıyoruz. Evinde tablet olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu tabletleri dağıtacağız inşallah. Gayemiz bu tabletlerin gerçekten ihtiyaç duyulan çocuklarımıza ulaşmasıdır. Bu anlamda da kararlıyız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni ...
Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı oluşturulsun' önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından velilere 'öğrencilere evde okul ortamı ...
Kayapınar Belediyesinden 2 bin öğrenciye hijyen seti
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinden 2 bin öğrenciye hijyen seti
Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
YEREL HABERLER Kobani provokasyonu 6'ncı yılında
TYP kapsamında işe alınacak 2 bin 208 kişi için noter kurası yapılacak
YEREL HABERLER TYP kapsamında işe alınacak 2 bin 208 kişi için noter ...
Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 ...
Diyarbakır’da 2 ton 628 kilo esrar ile 826 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 ton 628 kilo esrar ile 826 bin kök ...
Hafızlık okulunun eksiklerini Bağlar Belediyesi giderecek
YEREL HABERLER Hafızlık okulunun eksiklerini Bağlar Belediyesi ...
Makas atmaya çalıştı, kamyonetin altına girdi: 2’i ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER Makas atmaya çalıştı, kamyonetin altına girdi: 2’i ...
Diyarbekirspor’da farklı galibiyet sevinci
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’da farklı galibiyet sevinci
Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen engelli vatandaşı yalnız bırakmadı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 397’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 397’nci gününde
Meslek liseleri açıldı, öğrenciler okulun yolunu tutu
YEREL HABERLER Meslek liseleri açıldı, öğrenciler okulun yolunu tutu
Diyarbakır’da yasaklı bölgede drone uçuran ABD’li gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yasaklı bölgede drone uçuran ABD’li ...
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
YEREL HABERLER 'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol ...
TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 - Şanlıurfaspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Amed Sportif: 2 - Şanlıurfaspor: 1
Diyarbakır'da polisleri harekete geçiren Pensilvanyalı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da polisleri harekete geçiren ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını ...
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
YEREL HABERLER 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
YEREL HABERLER 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 396’ncı gününde Evlat nöbetindeki baba Mehmet Yalçın: "2 bin 93 gündür acı, sıkıntı ve dert içindeyiz"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 396’ncı ...
HDP önündeki eylemde 398'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 398'inci gün
Bağlar Belediyesi kırsal mahalleleri yola kavuşturuyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi kırsal mahalleleri yola ...
Sur’daki otellere HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Sur’daki otellere HES kodu denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X