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Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

DHA

Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da, HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken bulundukları binadan aşağı atılıp, öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında, Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından ve HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) acil çağrı başlığıyla paylaşılan mesajda, "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 67 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü (16), Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26), Hasan Gökguz (25) ve Yusuf Er terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bir binaya giren Börü ve arkadaşları burada öldüresiye darbedildi. Yusuf Er, yaralı halde saldırganların elinden kaçarken, Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan aşağı atıldı. Daha sonra silahla vurulup, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Börü ve arkadaşlarının aileleri her yıl 6-8 Ekim tarihlerinde öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor. Bu yıl da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen aileler burada mezarlıkları yıkayıp, dualar ederek öldürülen yakınlarını andı.
'BIRAKTIKLARI ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ AMA BURUK BİR ŞEKİLDE'
Riyat Güneş'in kardeşi Nihat Güneş, her yıl dönümünde bu acıyı tekrardan yaşadıklarını belirterek, "Fakirlere et dağıttığımızda hoşumuza gidiyor. Bıraktıkları şekilde devam ediyoruz ama buruk bir şekilde. Onların acısı içimizde ilk gün olduğu gibidir. Gittikleri yolda insanları sevindirdiler. Canlarını bu uğurda verdiler. Rabbimin izniyle onların bıraktığı şekilde biz de devam ettireceğiz" dedi.
'60 YILDA GEÇSE ACIMIZ AYNI ACIDIR'
Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, geçen günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası yapılan gözaltı ve tutuklamalara değinerek, "Keşke daha önceden de yakalasaydılar. O zamanın FETÖ'cü polislerini de yakalasınlar. Şu an 6 yıl geçti. 60 yılda geçse bizim acımız aynı acıdır. Biz dünyada sağ olana kadar vazgeçmeyiz davamızdan. Biz Müslümanız, Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyiz. 24 saat bu çocuklar aklımızdan çıkmaz. Ölümleri farklıydı. 3'üncü kattan atıldılar, paramparça oldu" diye konuştu.
'HEP MAZLUM İNSANLARIN ÇOCUKLARI DAĞLARDA'
Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, aynı acıyı hala hissetlerini ifade ederek, şunları söyledi:
"İçimizden çıkmaz bu acı. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Böyle bir acıyı düşmanım bile görmesin. Bunları yapanları da Allah ıslah etsin. Buna sebep olan azmettiricileri Allah kahretsin. Onların çocuklarının hangileri dağdadır. Hep mazlum insanların çocukları dağlarda. Tutuklamalar oldu, biraz içimiz rahatladı."
'RABBİM BABAMI SEVDİ CENNETE ALDI'
Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü yerde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitiren Turan Yavaş'ın (37) 13 yaşındaki kızı Hatice Yavaş da, "Rabbim babamı sevdi, cennete aldı, şehitlik şerefini verdi. Babamın öldürülme sebeplerinden biri de İslam'ı yok etmekti. Bir sürü insan Müslümanları yok etmek için uğraşıyor. Her acının sonunda mutlaka bir tatlılık vardır. Sabır acıdır ama sonu tatlıdır. Şu an elimizden bir şey gelmiyor ama öbür dünyada yaşayacakları çok şey vardır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-05 18:06:06

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