Amedspor yeni transfer ettiği oyuncuyu gönderdi

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, yaklaşık 1 ay önce transfer ettiği orta alan oyuncusu Şerif Doğan ile transferin son gününde yollarını ayırdı.

Ligde oynanan 3 maçta da forma şansı bulamayan oyuncu için kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şerif Doğan ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şerif Doğan'a bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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