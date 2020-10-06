Diyarbakırspor tarihi tersine yazmanın peşinde

Süper Ligde mücadele ettiği 20092010 sezonunda küme düştükten sonra yaşadığı yönetim krizleri ve maddi sorunlar nedeniyle tutunamayarak 7 lig üst üste düşerek 2. Amatör Ligine kadar gerileyen Diyarbakırspor ilginç bir grafiğe imza attı.

197576 ve 197677 sezonlarında sırayla önce 3. Ligden 2. Lige, 2.Ligden de 1. Lige terfi ederek Türkiye’de iki yıl üst üste lig yükselen ilk takım olarak tarihe geçen Diyarbakırspor, üst üste lig düşme konusunda da tarih yazdı. Türkiye liglerinde üst üste 7 lig küme düşen tek kulüp olan Diyarbakırspor şimdilerde ise lig çıkma konusunda tarih yazmanın hesaplarını yapıyor.



“Her yıl bir lig, hedef Süper Lig”

20172018 sezonunda 2. Amatör Liginden 1.Amatör Ligine, 20182019 sezonunda 1. Amatör Liginden Süper Amatör Ligine ve geçen sezon da Süper Amatör Liginden Bölgesel Amatör Ligine yükselerek kendi kulüp tarihi açısında üç yıl üst üste lig çıkarak bir ilki başaran Diyarbakırspor, bu sezon ise 3. Lige terfi ederek Türkiye’de 4 yıl üst üste lig atlayan ilk kulüp olarak tarihe geçmek istiyor.

Yeni bir yapılanma içerisine giren Diyarbakırspor’un sloganı, ‘Her yıl bir lig, Hedef sonunda Süper Lig” olarak dikkat çekiyor. 52 yıllık mazisinde 11 sezon Türkiye Süper Liginde mücadele eden ev iki kez Türkiye Kupasında yarı final oynayan Diyarbakırspor, bir kez de ligi 5’inci sırada tamamlama başarısını gösterdi.

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