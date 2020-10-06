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Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün

DHA

Ailelerin, HDP önündeki eylemde 400'üncü gün


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 400'üncü günde de sürdürdü. Usta birliğine giderken, 2015'te Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için eylem yapan Cennet Kabaklı, evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
'SENİ ALMADAN BURADAN GİTMEYECEĞİM'
Usta birliğine giderken, 2015 yılında Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil için Gaziantep'ten gelerek, oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, 400 gündür eylemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"6 yıl oldu. Oğlum zindanlarda aç susuz bir şekilde ve ben dayanamıyorum artık. Benim evladımı versinler. Hiç vicdanları yok mu? Ne olur bıraksınlar evladımı. Bana yaptıkları bu zülüm, işkence, acı yeter. Son versinler artık, bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Benim evladımı da beraber bıraksınlar. Hepimizin acısı aynı. 18 aile çocuğuna kavuştu. Biz bu haberleri aldığımız için seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Bu bize ümit veriyor. Allah'tan ümit kesilmez. Buradan oğluma da sesleniyorum; Eğer ki dinlettiriyorlarsa, ben senin arkandayım. Ben seni almadan buradan gitmeyeceğim. Eylemime devam edeceğim. Sen gelene kadar ben buradayım annem" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-06 12:41:40

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