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Diyarbakır surlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

DHA

Diyarbakır surlarına Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valiliği tarafından kentteki tarihi surlara Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı. 
Diyarbakır Valiliği, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik sürdürdüğü operasyona destek amacıyla UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan surlara, Türk ve Azerbaycan bayrağı asılması kararı aldı. Surlardan çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Vali Münir Karaloğlu, "Her zaman olduğu gibi bugün de can gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız. İki devlet bir millet, Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan'dır" mesajı verdi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-10-06 15:05:22

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