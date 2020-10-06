Ergani’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

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Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, ilçede yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, yapımı devam eden Devlet Hastanesi yolunda incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Kentte sıcak asfalt serim işinin devam ettiğini kaydeden Kaymakam Öztürk, çalışmaların Ergani halkına hayırlı olmasını diledi.

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