Diyarbakır'dan Azerbaycan'a destek Diyarbakır surlarına dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız"

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Diyarbakır'dan geldi. Kentin simgelerinden olan surlara dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asılırken, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Her zaman olduğu gibi bugün de can gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız" dedi.

Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından verdiği mesajda, "Her zaman olduğu gibi bugün de can gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız" dedi.



"Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız"

Türkiye ile Azerbaycan bayrağının surlarda dalgalandığını gören Diyarbakırlılar da Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını belirtti. Diyarbakırlı Erol Eroğlu, "Bayrakların asıldığını gördüm. Çok hoşuma gitti, Azerbaycan ile olan kardeşliğimizi yansıtıyor. Azerbaycan ve Türkiye bayrağını Diyarbakır’da ilk kez yan yana görüyorum. Çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Ermenistan’ın saldırılarına uğrayan Azerbaycan'ın her zaman ve sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.

Bayrakları gören vatandaşlar kareyi cep telefonları ile fotoğraflayıp kayıt altına aldı.

