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Diyarbakır'da 'kentsel dönüşüm' için ilk adım atıldı

DHA

Diyarbakır'da 'kentsel dönüşüm' için ilk adım atıldı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi için düzenlenen kentsel dönüşüm projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 8 Ekim'de sahaya inileceğini belirterek, sürecin tamamlanmasıyla ilk kazmanın Temmuz 2021'de vurulacağını söyledi.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki 53 bin 600 metrekarelik alanı riskli olarak ilan edilmesi ve düzenlenen kentsel dönüşüm projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından çalışmalar başladı. Bu kapsamda Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bebek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla 'Bağlar Kentsel Dönüşüm' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, bölgede kentsel dönüşümün fiilen başladığını belirterek, toplantıda yol haritasını ve süreci belirlediklerini söyledi.
'BU KENT İÇİN MİLAT'
Vali Karaloğlu, bu durumun kent için bir milat olduğunu ifade ederek, "Kentsel dönüşümü herkes söylüyordu ama hiç çalışma başlamıyordu. O gün bugündür. Kaynartepe Mahallesi'nde ete kemiğe büründü. Artık yol almaya başlıyoruz. 8 Ekim'de arkadaşlarımız alana inmiş olacak. Alanda 357 yapımız var. 1267 bağımsız birim var. 1354 hak sahibimiz var. Enteresan olan 357 yapıdan 350'si ruhsatsız. Tam da kentsel dönüşümün farz olduğu bir bölgeden başlıyoruz. 3 ruhsatlı yerde okullardan ibaret. Vatandaşa ait olan bütün yapıların ruhsatsız olduğu bir bölgeden başlıyoruz" dedi.
'KONUTLARI ÖNCELİKLE HAK SAHİPLERİ ALACAK'
Hedeflerinin yerinde dönüşüm olduğunu ve bölgede yapılacak konutları öncelikle hak sahiplerinin alacağını aktaran Karaloğlu, arsasının ve evinin bedelini alıp bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşların ise kamulaştırma bedelini ödeyeceklerini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini de vurgulayan Karaloğlu, planlama, imar ve kentsel tasarımların yapılmasıyla beraber 8 ayda uygulama planlarına geçileceğini anlatarak, şunları söyledi:
"Uygulamalar bittikten sonra 2021'in Mayıs ayında ihale aşamasına geleceğiz. Bakanlığımız TOKİ eliyle konutları üretiyor. 2021'in Temmuz ayında bölgede ilk kazmayı vuracağız. İlk kentsel dönüşüm hareketini Diyarbakır'da başlatmış olacağız. Kent için sadece bir mahallenin dönüşümü değil. Bunu ilk adım olarak görmeliyiz. Bu ilk adımda başarılı olursak Bağlar'da dönüşümü bekleyen 8 mahallemiz var. Kayapınar ve Yenişehir'de de mahallelerimiz var. Diyarbakır'da kentsel dönüşüm faaliyetlerine mutlak devam etmemiz lazım. Daha işimiz çok. İlk adımı el birliğiyle atıyoruz. Kent için önemli bir başlangıçtı. Önümüzdeki dönemlerde işler ortaya çıktıkça ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılmış olacak."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN
2020-10-06 20:55:36

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