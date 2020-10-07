HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 399'uncu gününde

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 399’uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 399'uncu gününde devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 399 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, "Bir yıldan fazladır burada oturuyorum, HDP bize açıklama yapmıyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bizim çocuklarımızı dağda ölüme terk etmiş, kendi çocukları ABD, Fransa ve Rusya’da en lüks yerlerde okutuyor. Orada bizim çocuklarımızın arkasında saklanarak Kürt davası diyorlar, hangi Kürt davası. Kürtlerin kanı üzerinde rant yapıyorlar, biz bunu istemiyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Çocukları orada bizi de kapılarında ölüme terk etmişler. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun 18 tane çocuğumuz geldi, mutluyuz, sevinçliyiz inşallah bizim çocuklarımızda gelecek. Onları da almadan gitmiyoruz. Tuncay oğlum beni duyuyorsan, sen orada Türk polisi ve askeri görürsen kaç gel bunlara inanma. Bunlar ateşe tapan insanlardır güvenme kaç teslim ol" dedi.

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