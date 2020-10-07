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Aileler direniyor nöbete katılım her geçen gün artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

İHA

Aileler direniyor nöbete katılım her geçen gün artıyor HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 399'uncu gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla evlat nöbetine katıldı. Şimdiye kadar 159 ailenin katıldığı eylemde 18 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Mutlu değiliz yarım kalmış aileyiz"
6 yıl önce oğlu Mazlum Baran'ın teröristler tarafından dağa kaçırıldığı belirten anne Medine Baran, Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelerek evlat nöbeti eylemine katıldı. Medine Baran, Mazlum'un gitmesinden sonra mutsuz ve yarım kalmış bir aile olduklarını kaydederek çocuğunu istedi. Anne Baran, "6 yıl etti çocuğum gideli, 16 yaşında gitti ne bir haber var ne de başka bir şey, sabah evden kalkıp gitti bir daha gelmedi. Aradık sorduk 3 gün sonra haber geldi dağa kaçırdığını söylediler, hala haber alamadık. Onun için çadıra geldim, ben çocuğumu istiyorum. Bu hasret bitsin, annelerin yüreği yanmasın çocuklarımızı göndersinler. Gel oğlum bütün aile seni bekliyor, seni çok seviyoruz yeter artık gel bu hasret bitsin. O varken biz çok mutlu aileydik, şimdi mutlu değiliz yarım kalmış aileyiz" dedi.
Medine Baran konuşmasının ardından diğer annelerle selamlaşarak çocuğunun fotoğrafıyla çadırdaki evlat nöbeti eylemine katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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