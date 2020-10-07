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HDP önündeki eylemde 401'inci gün

DHA

HDP önündeki eylemde 401'inci gün


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 401'inci günde de sürdürdü. 2014 yılında 18 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Mutlu için evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu, oturma eylemini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı.  
'HDP'LİLER BENİM ÇOCUĞUMUN ELİNDEN KALEMİ ALDI, SİLAH VERDİ'
İstanbul Sultanbeyli'de 2014 yılında kaybolan kızı Şeyma Mutlu için Bursa'dan gelerek, evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu, eylemi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Anne Mutlu, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, "18 annenin yüzü güldü. Çadırın dışında olan ailelerden birçok kişinin çocuğu da geldi. Eylemimizde kararlıyız. Ben de çocuğumu alıp, buradan gideceğim. Benim çocuğum öğrenciydi, liseyi bitirdi, üniversiteyi kazandı. HDP'liler çocuğumun elinden kalemi aldı, silah verdi. Dağa gönderdiler. HDP'lilerin çocukları yurt dışında okuyorlar. Psikolojileri bozulmasın diye çocuklarını gönderiyorlar. Bizim gibi garibanların çocuklarının eline de silah veriyorlar. Dağa gönderiyorlar. Altı sene oldu çocuğumun peşindeyim ben, çocuğumu istiyorum. Ceylan'ım ben senin peşindeyim. Ben seni biliyorum. Sen o yolun insanı değilsin. Kapım ve ciğerim açık, hep seni bekliyorum. Biz senden sonra paramparça bir aile olduk. Gel yine bizi bir araya getir" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-07 12:49:01

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