Diyarbakır'da patlayıcıyla yakalanan sanıklara 31'er yıl hapis istemi



DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, terör eyleminde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın söndürme tüpüne yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcıyla yakalanan 2 sanık hakkında 15 yıldan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Ergani ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör eyleminde kullanmak amacıyla hazırlanan yangın tüpünün içerisine yerleştirilen 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılara el konulurken, Ferdi Kaplan ve Kemal Aslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaplan ve Aslan, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu sanıklar Ferdi Kaplan ve Kemal Aslan hakkında hazırlanan iddianame, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında bilginin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de yapılan operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı, patlayıcı maddenin Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce incelendiğine yer verildi. İddianamede tüpte bulunan PETN maddesinin güçlü patlayıcı maddelerden olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Söz konusu bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Yangın söndürme tüpüne hazırlanan bomba, usulüne uygun şekilde imha edilmiştir" denildi.

'HALI SAHAYA MAÇ YAPMAYA GİTTİM, O SIRADA POLİSLER HALI SAHAYA GELEREK BENİ GÖZALTINA ALDI'

İddianamede, sanıklardan Kemal Aslan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İnşaat işinde çalışmak için legal yollarla Irak'ın Erbil ve Musul kentine daha önce gittim. Musul'da, 'Rojhat' kod isimli örgüt mensubu, örgüte katılmamı istedi. Kolumun sakat olduğunu, örgütte yapamayacağımı bildirdim. Kendilerine yardımcı olmam için fotoğrafımı çekerek, kimlik bilgilerimi, ev adresimi ve numaramı aldı. Diyarbakır'a taziye dolayısıyla geldim. Ertesi gün birisi yanıma gelerek 'Beni Rojhat gönderdi. Bu malzemeleri sakla, senden daha sonra alacağız' diyerek, yangın tüpünü verdi. Almak istemeyince bu kişi 'Evinin adresini biliyoruz, almak zorundasın, yoksa ailene zarar veririz' diyerek, tehdit etti. Ben de samimi olduğum akrabam Ferdi Kaplan'a saklaması için verdim. Halı sahaya maç yapmaya gittim. O sırada polisler halı sahaya gelerek, beni gözaltına aldı."

15 YIL 6 AYDAN 31 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şu görüşler aktarıldı:

"Kemal Aslan terör örgütü PKK'ya katıldığını ikrar etmemişse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Patlayıcı madde olası saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ın kuzeyinden getirilmiştir ya da örgütsel bir iradeye dayalı olarak malzeme oluşturulmuştur. Kemal Aslan'ın örgütle herhangi bir bağlantısı yokken, kendisine patlayıcı madde bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kemal Aslan'ın patlayıcı maddeyi verdiği şüpheli Ferdi Kaplan'ın yangın tüpünü sorgulamadan ve içeriğini bilmeden başka yere götürmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yangın tüpüne hazırlanmış ve patlamamış el yapımı bomba olayında şüphelilerin terör örgütü PKK'nın hiyerarşisine dahil olduğuna ilişkin delil elde edilmese de örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir."

İddianamede, tutuklu sanıklar Ferdi Kaplan ve Kemal Aslan hakkında, 'PKK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek' suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-10-07 13:55:11



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