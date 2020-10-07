HDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)



AİLE SAYISI 148 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 148'a çıktı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden, 6 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mazlum için eyleme katılan Medine Baran, oğluna kavuşmak istediğini söyledi. Baran, "Televizyonu izlerken annelerin burada olduğunu gördüm. Ben de eyleme katılmak için geldim, belki beni görür. Beni gördüğünde gelsin, biz onu bekliyoruz ve çok seviyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Oğlumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Gelmesini istiyorum, onu çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-10-07 16:27:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.