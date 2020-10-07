Diyarbakır'da, Vali Karaloğlu'nun katılımıyla pamuk hasadı



Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesindeki 'Pamuk Hasadı Tarla Günü'nde ilk hasadı yapan Vali Münir Karaloğlu, "Diyarbakır genelinde 2019 yılında 478 bin 866 hektarlık alanda pamuk tarımı yapılmış ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretmişiz. Sulama altyapısı çalışmaları devam ediyor. Yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'ın tamamında 3 milyon 250 bin hektarlık alanda sulu tarım yapma şansımız olacak" dedi.

Bismil ilçesi kırsal Arıkgöl Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 'Pamuk Hasadı Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Münir Karaloğlu, Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı. Vali Karaloğlu, burada çiftçilerle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra, pamuk toplama makinasının direksiyonuna geçen Vali Karaloğlu, hasadın ardından yaptığı konuşmada, kent genelinde 2019 yılında 478 bin 866 hektarlık alanda pamuk tarımı yapıldığını ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretildiğini belirterek, "3 bin 768 çiftçimiz de pamuk tarımıyla uğraşmış. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Diyarbakır genelinde çiftçimize ödenen 273 milyon 428 bin 358 TL'dir. Geçen yıl Bismil tek başına 137 bin ton pamuk üretmiş. Diyarbakır'da pamuk üretilen alanların yüzde 46´sı Bismil'dedir. Bismil´de geçen yıl itibariyle 1420 çiftçimiz var ve bu çiftçilerimize 110 milyon TL kaynak aktarmışız" dedi.

'YATIRIMLAR TAMAMLANINCA 3 MİLYON 250 BİN HEKTARDA SULU TARIM YAPILACAK'

Diyarbakır'da sulama alt yapısı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımlar tamamlandığında Diyarbakır'ın tamamında 3 milyon 250 bin hektarlık alanda sulu tarım yapma şansımız olacak. Sulu tarımla yapılan pamuğun üretim bakımından geleceği çok parlak. Pamuk, tarıma dayalı sanayiyi de bölgede geliştirecek. İnşallah Bismil ilçemizde önümüzdeki dönem tarıma dayalı organize sanayi bölgesi kurma çalışmamız var. Bunlar birbiriyle entegre olarak yürüdüğünde bölgede bir taraftan çiftçimiz üreterek kazanırken, diğer taraftan da tarıma dayalı sanayimizle bölgedeki gençlerimize iş ve aş olmaya devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2020-10-07 18:54:55



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