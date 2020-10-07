Diyarbakır’da Azerbaycan’ın zaferi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Azerbaycan’ın işgal edilen Karabağ için Ermenistan’a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesinden geldi. Düzenlenen programda Azerbaycan’ın zaferi için Kur'anı Kerim okunarak, dua edildi.

Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgal altında tutulan Karabağ için mücadele veren Azerbaycan için tüm Türkiye tek yürek olurken, bir destek de Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinden geldi. Kayapınar Belediyesi önünde kurulan sinevizyonla duvara Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yansıtıldı. Zabıta ekipleri, jandarma ekipleri, polis ekipleri, çalışanlar ve vatandaşların hazır bulunduğu gösterim, pandemi nedeniyle fazla kalabalık oluşturulmadan sosyal mesafe korunarak Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan Azerbaycan'a destek etkinliğinde konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bugün kardeş ülke Azerbaycan’ın yanında olduklarını göstermek için belediye binasını Azerbaycan bayraklarıyla donattıklarını söyledi. Şehitler için dua okunduğunu belirten Kaymakam Koç, “Bütün kurumlarımız, vatandaşlarımız buradaydı. Pandemi süreci nedeniyle çok kalabalık istemedik. Mesafeli bir kalabalıkta onlar için dua okuduk. Biz inanıyoruz ki Azerbaycanlı kardeşlerimiz orada işgali sona erdirecekleri Ermenistan’a karşı zafer kazanacaklar. Biz de Diyarbakır’dan, Kayapınar’dan onların yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Buradan onlara selam gönderiyoruz. Allah muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olmasını diliyorum. Tek millet, iki ülke diyoruz. Tabii ki orada onların canları acırsa burada bizim de canımız acır. Bizim de burada canımız acırsa, orada onların canı acır biliyoruz” dedi.

Kur'anı Kerim tilavetinin ve çalınan şarkıların ardından duadan sonra vatandaşlar alandan ayrıldı.

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