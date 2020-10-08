Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Diyarbakır’da bir vatandaş, halk otobüsünde korona virüs salgınından korunmak için ağzını ve burnunu kapatması gereken maskeyle gözlerini kapattı.

Diyarbakır'da halk otobüsüne binen bir vatandaş, korona virüs salgınından korunmak için maske takma zorunluluğunu yanlış anladı. Otobüste yolculuk eden vatandaş, ağzını ve burnunun kapaması gereken maskeyle gözlerini kapattığı görüldü. Sorumsuz vatandaş, uyarılara rağmen yolculuk boyunca maskesini düzeltmesi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.