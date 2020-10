Başkan Beyoğlu yerinde dönüşümün uygulanacağı yerde vatandaşlara projeyi anlattı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kentsel dönüşümün uygulanacağı Kaynartepe Mahallesini ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşları proje hakkında bilgilendirdi.

Eski Bağlar bölgesinin çarpık yapılaşmadan kurtularak modernize edilmesini amaçlayan kentsel dönüşüm projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazanmasından sonra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sahada projeyi vatandaşlara anlatmaya başladı. Projenin uygulanacağı Kaynartepe Mahallesine çıkarma yapan Başkan Beyoğlu, ziyaret ettiği esnaflara ve vatandaşlara yerinde dönüşüm modeli hakkında bilgiler verdi.



"İsteyen burada kalabilecek"

Yerinde dönüşüm modeli ile vatandaşların mağduriyetinin önüne geçileceğini ve ilçenin modern bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Beyoğlu, belediye bünyesinde tanıtım ofisi oluşturarak vatandaşlara çeşitli konularda destek olacaklarını kaydetti. Kaynartepe Mahallesinde bazı ailelerin evlerine de misafir olan Başkan Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilçemizin hak ettiği modern şehir seviyesine ulaşması için her türlü desteği veriyor. Size kendilerinin selamlarını getirdim. Yerinde dönüşüm modeli ile isteyen evinin ya da iş yerinin bedelini alıp çıkacak isteyen de burada kalacak. Tercih tamamen aziz milletimizin olacak. Her şey sizlerin huzurlu yaşam standartlarına ulaşmanız için. Sürecin sonunda kazanan halkımız ve Bağlar’ımız olacak” dedi.



Vatandaşlar yerinde dönüşüm modelini sevinçle karşıladı

Başkan Beyoğlu'nun göreve geldikten sonra her gün ilçenin cadde ve sokaklarında vatandaşları ziyaret ederek sorunların çözümü için özel bir gayret ortaya koyduğunu dile getiren vatandaşlar ise yerinde dönüşüm modelini sevindirici bulduklarını kaydetti. Vatandaşlar, “Allah sizden razı olsun. Bugüne kadar hiç bir belediye başkanının yapmadığı hizmetleri yapıyorsunuz. Unutulmaya yüz tutan sokaklarda vatandaşla buluşma rekoru kırdınız. Sizden çok memnunuz. Yerinde dönüşüm modeli çok iyi olacak. Biz artık bu çileden kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.

