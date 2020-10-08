Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, ağaçta mahsur kalan kedi, çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde gece saatlerinde ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmaları başlattı. Çabalar sonuç vermeyince vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kediyi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı.

Vatandaşlar tarafından beslenen kedi serbest bırakılırken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-10-08 11:15:20



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