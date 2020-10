Sur sokaklarında önce temizlik ardından korona virüs denetimi yapıldı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, HDP döneminde işten çıkarılan işçilerin işe alınmasıyla birlikte büyük bir temizlik seferberliği başlattı. Sur sokaklarında gerçekleştirilen temizliğin ardından korona virüs denetimi yapıldı.

HDP döneminde işten çıkarılan işçiler, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından tekrar işe alındı. Personeller, işe dönmelerinin ardından ilçede temizlik çalışmasına katıldı. Kaymakam Çiftçi'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliğinin ardından kentte geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Sur ilçesindeki temizlik çalışmalarına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, kamu kurum müdürleri katıldı. Temizlik seferberliğine katılan Kaymakam Çiftçi, yerde gördüğü çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu. Yapılan temizlik çalışmalarının Sur ilçesinin tamamında her gün periyodik olarak yapılacağı öğrenildi.



"HDP tarafından kurumsal ve mali altyapısını çökertilmiş bir belediye devraldık"

Sur Belediyesinin HDP tarafından kurumsal ve mali yapısının çökertildiğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Göreve başladığımız andan itibaren Sur Belediyesinin hem kurumsal hem de mali altyapısını güçlendirme noktasında ciddi çalışmalar yaptık. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 10 ay sonra Sur Belediyesi daha güçlü bir şekilde hem personelleriyle hem makineleriyle sahada güçlü bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Görevi devraldığımız anda Sur Belediyesi maalesef önceki zihniyetin elinde 9 aylık süre içerisinde kurumsal alt yapısı neredeyse çökertilmiş ve mali alt yapısı çok kötü bir şekilde bırakılmış bir belediyeydi. Personeline maaş ve ikramiye ödeyemeyen bir durumdaydı. Ama bugün çok şükür Sur Belediyesi bütün yönleriyle hem personellerine hem de halka hizmet edecek ve bütün ihtiyaçları karşılayacak bir mali yapıya sahip oldu" dedi.



"HDP’nin işten çıkardığı 130 personeli yeniden işe aldık"

HDP tarafından işten atılarak ekmeklerinden edilen 130 personelin yeniden işe alındığını aktaran Kaymakam Çiftçi, "Bilindiği gibi HDP yönetimi döneminde 145 personelimizin işine son verilmişti. Hiçbir kural tanımadan, hiçbir emeğe saygı gösterilmeden ve ekmek paralarıyla oynanarak 145 personelimiz işine son verilmişti. Tabi bizler göreve geldiğimiz dönemde bu işten atılan arkadaşlarımızı işe geri almak için ciddi bir çalışma yaptık. 10 ay süren bu çalışma neticesinde Sur Belediyesinin mali bütçesini düzelttik ve bu arkadaşları işe başlatma durumuna geldik ve ekim ayının 1’i itibariyle bu arkadaşlardan müracaat eden tamamını yani 130 civarında personelimiz işe başladı. Geri kalan diğer personeller daha önce farklı kamu söktürende çalıştıkları için işe başlamadılar ama 130 arkadaşımız bugün itibariyle bizim ile beraberler ve tekrar ekmek teknelerine geri kavuştular. Bugünde bu arkadaşlarımız ve önceki belediye personelleriyle birlikte Sur ilçesinde bir temizlik kampanyası başlattık ve bu kampanyayı belirli aralıklarla devam ettireceğiz" diye konuştu.



"10 aylık süre içerisinde Sur Belediyesi küllerinden doğdu"

19 yıldır yönetimde olan kişilerin başaramadığı bir durumun kendi dönemlerinde başarıldığını aktaran Kaymakam Çiftçi, "Biz Sur Belediyesi olarak önümüzdeki aydan itibaren araç filomuzu genişletiyoruz. Daha önce kiralama yöntemiyle yaptığımız işlemleri kendi araçlarımızla yapmış olacağız ve 19 yıldır yönetimde olan kişilerin başaramadığı bir durumu artık başarmış olacağız. İnşallah Sur’un tamamını 122 bin 800 hektarlık alanın tamamının çöpünü toplamış olacağız ve bu ilk kez olacak Sur’da, çünkü daha önce 50 köyün çöpleri toplanırken önümüzdeki aydan itibaren kendi araçlarımızla 100 mahalle ve 120 mezranın çöpünü toplamış olacağız. Sur Belediyesinin hiçbir personele borcu kalmamıştır. Daha önce HDP belediyeleri tarafından maaş ve ikramiyeleri ödenmeyen personellerin o döneme ait borçları dahil tamamı öndenmiş ve yaklaşık 4 milyon lira personellere ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır. Yine bugün itibariyle 27 personelimiz emekli edilmiş ve ikramiyeleri olan 6 milyon 680 bin liranın tamamı kendilerine ödenmiştir ve önümüzdeki ay içerisinde istekli olan 12 personelin de ikramiyeleri ödenerek emekli edilecektir. Şunu ifade etmek istiyorum. 10 aylık süre içerisinde Sur Belediyesi adeta küllerinden doğdu, kurumsal yapısı ve mali yapısıyla dimdik ayakta olan bir Belediye olarak bugün hizmet yürütüyor ve inşallah bundan sonrada daha güçlü bir şekilde Sur ilçesindeki vatandaşlarımıza hizmet sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.



Korona virüs denetimi de yapıldı

Yapılan açıklamanın ardından Kaymakam Çiftçi ve beraberindekiler ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Çiftçi, "Gözle görünmeyen ancak tedbirlerle, maske, sosyal mesafe ve temizlik ile aşabileceğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her an hassas ve her an tedbirli olmak durumdayız ki bu hastalığı yenebiliriz" dedi.

