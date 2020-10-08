Sur sokaklarında önce temizlik ardından korona virüs denetimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sur sokaklarında önce temizlik ardından korona virüs denetimi yapıldı

İHA

Sur sokaklarında önce temizlik ardından korona virüs denetimi yapıldı

Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, HDP döneminde işten çıkarılan işçilerin işe alınmasıyla birlikte büyük bir temizlik seferberliği başlattı. Sur sokaklarında gerçekleştirilen temizliğin ardından korona virüs denetimi yapıldı.
HDP döneminde işten çıkarılan işçiler, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından tekrar işe alındı. Personeller, işe dönmelerinin ardından ilçede temizlik çalışmasına katıldı. Kaymakam Çiftçi'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliğinin ardından kentte geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Sur ilçesindeki temizlik çalışmalarına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, kamu kurum müdürleri katıldı. Temizlik seferberliğine katılan Kaymakam Çiftçi, yerde gördüğü çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu. Yapılan temizlik çalışmalarının Sur ilçesinin tamamında her gün periyodik olarak yapılacağı öğrenildi.

"HDP tarafından kurumsal ve mali altyapısını çökertilmiş bir belediye devraldık"
Sur Belediyesinin HDP tarafından kurumsal ve mali yapısının çökertildiğini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Göreve başladığımız andan itibaren Sur Belediyesinin hem kurumsal hem de mali altyapısını güçlendirme noktasında ciddi çalışmalar yaptık. Yapılan çalışmalar doğrultusunda 10 ay sonra Sur Belediyesi daha güçlü bir şekilde hem personelleriyle hem makineleriyle sahada güçlü bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Görevi devraldığımız anda Sur Belediyesi maalesef önceki zihniyetin elinde 9 aylık süre içerisinde kurumsal alt yapısı neredeyse çökertilmiş ve mali alt yapısı çok kötü bir şekilde bırakılmış bir belediyeydi. Personeline maaş ve ikramiye ödeyemeyen bir durumdaydı. Ama bugün çok şükür Sur Belediyesi bütün yönleriyle hem personellerine hem de halka hizmet edecek ve bütün ihtiyaçları karşılayacak bir mali yapıya sahip oldu" dedi.

"HDP’nin işten çıkardığı 130 personeli yeniden işe aldık"
HDP tarafından işten atılarak ekmeklerinden edilen 130 personelin yeniden işe alındığını aktaran Kaymakam Çiftçi, "Bilindiği gibi HDP yönetimi döneminde 145 personelimizin işine son verilmişti. Hiçbir kural tanımadan, hiçbir emeğe saygı gösterilmeden ve ekmek paralarıyla oynanarak 145 personelimiz işine son verilmişti. Tabi bizler göreve geldiğimiz dönemde bu işten atılan arkadaşlarımızı işe geri almak için ciddi bir çalışma yaptık. 10 ay süren bu çalışma neticesinde Sur Belediyesinin mali bütçesini düzelttik ve bu arkadaşları işe başlatma durumuna geldik ve ekim ayının 1’i itibariyle bu arkadaşlardan müracaat eden tamamını yani 130 civarında personelimiz işe başladı. Geri kalan diğer personeller daha önce farklı kamu söktürende çalıştıkları için işe başlamadılar ama 130 arkadaşımız bugün itibariyle bizim ile beraberler ve tekrar ekmek teknelerine geri kavuştular. Bugünde bu arkadaşlarımız ve önceki belediye personelleriyle birlikte Sur ilçesinde bir temizlik kampanyası başlattık ve bu kampanyayı belirli aralıklarla devam ettireceğiz" diye konuştu.

"10 aylık süre içerisinde Sur Belediyesi küllerinden doğdu"
19 yıldır yönetimde olan kişilerin başaramadığı bir durumun kendi dönemlerinde başarıldığını aktaran Kaymakam Çiftçi, "Biz Sur Belediyesi olarak önümüzdeki aydan itibaren araç filomuzu genişletiyoruz. Daha önce kiralama yöntemiyle yaptığımız işlemleri kendi araçlarımızla yapmış olacağız ve 19 yıldır yönetimde olan kişilerin başaramadığı bir durumu artık başarmış olacağız. İnşallah Sur’un tamamını 122 bin 800 hektarlık alanın tamamının çöpünü toplamış olacağız ve bu ilk kez olacak Sur’da, çünkü daha önce 50 köyün çöpleri toplanırken önümüzdeki aydan itibaren kendi araçlarımızla 100 mahalle ve 120 mezranın çöpünü toplamış olacağız. Sur Belediyesinin hiçbir personele borcu kalmamıştır. Daha önce HDP belediyeleri tarafından maaş ve ikramiyeleri ödenmeyen personellerin o döneme ait borçları dahil tamamı öndenmiş ve yaklaşık 4 milyon lira personellere ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır. Yine bugün itibariyle 27 personelimiz emekli edilmiş ve ikramiyeleri olan 6 milyon 680 bin liranın tamamı kendilerine ödenmiştir ve önümüzdeki ay içerisinde istekli olan 12 personelin de ikramiyeleri ödenerek emekli edilecektir. Şunu ifade etmek istiyorum. 10 aylık süre içerisinde Sur Belediyesi adeta küllerinden doğdu, kurumsal yapısı ve mali yapısıyla dimdik ayakta olan bir Belediye olarak bugün hizmet yürütüyor ve inşallah bundan sonrada daha güçlü bir şekilde Sur ilçesindeki vatandaşlarımıza hizmet sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Korona virüs denetimi de yapıldı
Yapılan açıklamanın ardından Kaymakam Çiftçi ve beraberindekiler ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Çiftçi, "Gözle görünmeyen ancak tedbirlerle, maske, sosyal mesafe ve temizlik ile aşabileceğimiz bir düşmanla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her an hassas ve her an tedbirli olmak durumdayız ki bu hastalığı yenebiliriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki ailelerden Azerbaycan’a destek mesajı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Azerbaycan’a destek ...
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 ...
DÜ Rektörü Karakoç Silvan MYO'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DÜ Rektörü Karakoç Silvan MYO'da incelemelerde ...
Yenişehir Kaymakamı Beşikci muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikci muhtarlarla bir araya ...
Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki eylemi 400'üncü gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki eylemi ...
Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile ...
Silvan'da Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yeri tespit için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Silvan'da Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yeri tespit ...
Başkan Beyoğlu yerinde dönüşümün uygulanacağı yerde vatandaşlara projeyi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu yerinde dönüşümün uygulanacağı yerde ...
Diyarbakır'da evde PCR testi dönemi başladı Diyarbakır'da da hayata geçen uygulama ile birlikte hastaneye gidemeyen vatandaşlar evde test yapabilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde PCR testi dönemi ...
Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı
YEREL HABERLER Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu ...
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarı aranıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarı ...
Diyarbakır’da Azerbaycan’ın zaferi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Azerbaycan’ın zaferi için Kur'an-ı ...
Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki ...
Diyarbakır'da, Vali Karaloğlu'nun katılımıyla pamuk hasadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Vali Karaloğlu'nun katılımıyla pamuk ...
Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Diyarbakır’da pamuk hasadı başladı Vali Karaloğlu biçerdöverin başına geçerek ilk hasadı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da pamuk hasadı başladı Vali Karaloğlu ...
Dürdane Beyoğlu Yasin Börü'yü dualarla andı
YEREL HABERLER Dürdane Beyoğlu Yasin Börü'yü dualarla andı
Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Narlayan'ın korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Narlayan'ın korona ...
HDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 401'inci gün (2)
Diyarbakır'da saman yüklü kamyon alt geçitte sıkıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da saman yüklü kamyon alt geçitte sıkıştı
Diyarbakır'da patlayıcıyla yakalanan sanıklara 31'er yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da patlayıcıyla yakalanan sanıklara 31'er ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine dev destek
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden amatör spor ...
Bağlar Belediyesine ait kütüphane öğrencilerin umudu haline geldi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesine ait kütüphane öğrencilerin umudu ...
HDP önündeki eylemde 401'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 401'inci gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X