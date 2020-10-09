Barış, 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuştu 



Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 7 ay önce akülü sandalyesi kırılınca eve hapsolan Barış Aktaş'a (36), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yapılan haberinin ardından 'İsimsiz İyilik Harekatı' olarak bilinen hayırseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi. Artık dışarı rahat bir şekilde çıkabileceğini söyleyen Aktaş, "Tekerlekli sandalyemi 2 kez çaldılar. Diğer engellilerin de sandalyelerini çalmışlar. Bu konuda da çare bulsalar sevinirim" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan Aktaş ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü Barış Aktaş, 18 yaşında 'beyincik küçülmesi' olarak bilinen omurilik soğanında meydana gelen beyincik dejenerasyonu nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu olan Aktaş, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmeye başladı. Aktaş'ın akülü tekerlik sandalyesi 7 ay önce kırılarak, kullanılamaz hale geldi ve eve hapsoldu. Aktaş'ın akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenen 'İsimsiz İyilik Harekatı' olarak bilinen hayırseverler harekete geçti. Hayırseverler tarafından satın alınan akülü tekerlekli sandalye Aktaş'a teslim edildi. 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuşan Aktaş, hem dışarı çıkabilecek hem de tedavisine devam edecek.

'DIŞARIYA RAHAT RAHAT ÇIKACAĞIM'

Aylardır dışarıya çıkamadığını ve tedavi için hastaneye de gidemediğini anlatan Barış Aktaş, akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisine yapılan yardımdan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Aktaş, "Bizim gibi insanlara el uzattılar. Şu an çok iyiyim. Benim gibi diğer insanlara da yardımcı olsalar, daha da iyi olur. Onlar da zor durumda. Benim tekerlekli sandalyemi 2 kez çaldılar. Diğer engellilerin de sandalyelerini çalmışlar. Bu konuda da çare bulsalar sevinirim. Dışarıya rahat rahat çıkacağım" dedi.

'AMACIMIZ GERÇEK ANLAMDA İHTİYACI OLANLARA ULAŞMAK'

İsmini vermek istemeyen hayırsever, Barış'ı sosyal medyada ve basına yansıyan haberlerde görmeleri üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim amacımız gerçek anlamda ihtiyacı olanlara ulaşmak. Onların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek. İstanbul'da bir araya gelen bu grup, çok sayıda öğrenciyi ve çocukları giydirdiler. Özellikle yetim ve öksüzler için büyük çaba sarf ettiler. İhtiyaç sahibi ailelere de zaman zaman beyaz eşya gibi malzemeler ulaştırıyoruz." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-10-09 08:41:47



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