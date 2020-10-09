Barış, 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuştu 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış, 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuştu 

DHA

Barış, 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuştu 


Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 7 ay önce akülü sandalyesi kırılınca eve hapsolan Barış Aktaş'a (36), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yapılan haberinin ardından 'İsimsiz İyilik Harekatı' olarak bilinen hayırseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi. Artık dışarı rahat bir şekilde çıkabileceğini söyleyen Aktaş, "Tekerlekli sandalyemi 2 kez çaldılar. Diğer engellilerin de sandalyelerini çalmışlar. Bu konuda da çare bulsalar sevinirim" dedi.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan Aktaş ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü Barış Aktaş, 18 yaşında 'beyincik küçülmesi' olarak bilinen omurilik soğanında meydana gelen beyincik dejenerasyonu nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu olan Aktaş, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürmeye başladı. Aktaş'ın akülü tekerlik sandalyesi 7 ay önce kırılarak, kullanılamaz hale geldi ve eve hapsoldu. Aktaş'ın akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu öğrenen 'İsimsiz İyilik Harekatı' olarak bilinen hayırseverler harekete geçti. Hayırseverler tarafından satın alınan akülü tekerlekli sandalye Aktaş'a teslim edildi. 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuşan Aktaş, hem dışarı çıkabilecek hem de tedavisine devam edecek.
'DIŞARIYA RAHAT RAHAT ÇIKACAĞIM'
Aylardır dışarıya çıkamadığını ve tedavi için hastaneye de gidemediğini anlatan Barış Aktaş, akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kendisine yapılan yardımdan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Aktaş, "Bizim gibi insanlara el uzattılar. Şu an çok iyiyim. Benim gibi diğer insanlara da yardımcı olsalar, daha da iyi olur. Onlar da zor durumda. Benim tekerlekli sandalyemi 2 kez çaldılar. Diğer engellilerin de sandalyelerini çalmışlar. Bu konuda da çare bulsalar sevinirim. Dışarıya rahat rahat çıkacağım" dedi.
'AMACIMIZ GERÇEK ANLAMDA İHTİYACI OLANLARA ULAŞMAK'
İsmini vermek istemeyen hayırsever, Barış'ı sosyal medyada ve basına yansıyan haberlerde görmeleri üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bizim amacımız gerçek anlamda ihtiyacı olanlara ulaşmak. Onların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermek. İstanbul'da bir araya gelen bu grup, çok sayıda öğrenciyi ve çocukları giydirdiler. Özellikle yetim ve öksüzler için büyük çaba sarf ettiler. İhtiyaç sahibi ailelere de zaman zaman beyaz eşya gibi malzemeler ulaştırıyoruz." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-09 08:41:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış, 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuştu 
YEREL HABERLER Barış, 7 ay sonra akülü sandalyeye kavuştu 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden amatör sporculara malzeme yardımı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Münir Karaloğlu: “Bizim feda edebileceğimiz tekbir gencimiz bile yoktur”
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden amatör ...
Diyarbakır’da parkta erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da parkta erkek cesedi bulundu
Siyasetçi Aldudak: "İHA’ların kullanımı, Azerbaycan adına sahada önemli avantajlar sağladı"
YEREL HABERLER Siyasetçi Aldudak: "İHA’ların kullanımı, Azerbaycan ...
Diyarbakır'da cadde yeşillendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Diyarbakır'da cadde yeşillendirme çalışmaları
Diyarbakır’daki caddelerde yol çizgi çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki caddelerde yol çizgi çalışmaları ...
Kulp’taki EBA destek noktalarına öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kulp’taki EBA destek noktalarına öğrencilerden yoğun ...
Sur sokaklarında önce temizlik ardından korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Sur sokaklarında önce temizlik ardından korona virüs ...
Evlat nöbetindeki ailelerden Azerbaycan’a destek mesajı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden Azerbaycan’a destek ...
Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 27 ...
DÜ Rektörü Karakoç Silvan MYO'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER DÜ Rektörü Karakoç Silvan MYO'da incelemelerde ...
Yenişehir Kaymakamı Beşikci muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yenişehir Kaymakamı Beşikci muhtarlarla bir araya ...
Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki eylemi 400'üncü gününde
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki eylemi ...
Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye merdiveni ile ...
Silvan'da Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yeri tespit için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Silvan'da Sultan 1. Kılıçarslan’ın mezar yeri tespit ...
Başkan Beyoğlu yerinde dönüşümün uygulanacağı yerde vatandaşlara projeyi anlattı
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu yerinde dönüşümün uygulanacağı yerde ...
Diyarbakır'da evde PCR testi dönemi başladı Diyarbakır'da da hayata geçen uygulama ile birlikte hastaneye gidemeyen vatandaşlar evde test yapabilecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evde PCR testi dönemi ...
Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı
YEREL HABERLER Otobüste yolculuk yaptı, maskeyle ağzı ve burnu ...
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarı aranıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarı ...
Diyarbakır’da Azerbaycan’ın zaferi için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Azerbaycan’ın zaferi için Kur'an-ı ...
Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki ...
Diyarbakır'da, Vali Karaloğlu'nun katılımıyla pamuk hasadı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, Vali Karaloğlu'nun katılımıyla pamuk ...
Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
Diyarbakır’da pamuk hasadı başladı Vali Karaloğlu biçerdöverin başına geçerek ilk hasadı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da pamuk hasadı başladı Vali Karaloğlu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X