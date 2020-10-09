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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTSO uzaktan eğitim gören öğrenciler için tablet seferberliği başlattı

İHA

DTSO uzaktan eğitim gören öğrenciler için tablet seferberliği başlattı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde uzaktan eğitime geçilmeyle birlikte dezavantajlı öğrencilere tablet desteğinde bulunmak için 'Bir tablet, bir çocuk geleceğe güvenle’ sloganıyla tablet ve bilgisayar kampanyası başlatıldı.
Dünya genelinde yayılan korona virüs nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığınca EBA, EBA TV ve uzaktan eğitim portallarının uygulanmaya konulması ile birlikte DTSO, dezavantajlı öğrenciler için tablet ve bilgisayar desteği kampanyası başlattı. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bugün pandemiden dolayı aksayan eğitimin bir şekilde öğrencilere ulaşmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Burada sadece devletten tablet dağıtmasını beklemenin yanlış olacağın aktaran Kaya, herkesin bu işin altına elini koyması gerektiğini dile getirdi. Başkan Kaya, "Burada biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlattığımız kampanya ile hem kendimiz oda olarak hem de üyelerimize çağrıda bulunarak tablet desteği, gerekirse de internet desteği verecek bir çalışma başlattık. Tabi ki bizim bu çalışmamıza üyelerimizin özellikle duyarlı olarak destek vermesini bekliyoruz. Ama özellikle herkesin bu konuda komşusuna, yanına ulaşabildiği gerçekten tablet ihtiyacı olan veya internet sorunu olanlara bir şekilde destek vermesi amacıyla biz bunu kurduk. Bunu biraz daha farkındalık ortamı oluşturmak. Gerçekten bunu bir kuşağı kaybetmemek için gerekli olduğunun mesajını vermek ve bu anlamda biz bu kampanyayı başta odamız olmak üzere STK'ları da katarak geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Eğitim ekmek su kadar önemli"
Çocukların eğitime katılmasına destek verilmemesi halinde ileride hem bölge hem ülke hem de gelecek nesil için önemli bir sorunun ortaya çıkacağını vurgulayan Kaya, "Eğitim ekmek su kadar önemli. Nasıl ki insanlara gıda yardımı yapmak, onlara ulaşmak önemliyse aynı şekilde bir çocuğun eğitim almasına katkı koymak, yaklaşmak da çok çok önemli. Biz bu ortamı biraz daha bölgedeki çocukların hakikaten eğitimden uzak kaldıklarını gördüğümüz için kampanyayı DTSO olarak başlattık ve bunu sürdüreceğiz. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında bunu biraz daha geliştirerek sürdürüp, elde ettiğimiz tabletleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, valiliğimizle birlikte çalışarak bir şekilde ihtiyacı olan insanlara dağıtacağız. İlk aşamada yoksul ve başarılı ama süreç içerisinde biz herkesin bir şekilde tabletlere ulaşmasını ve eğitime ulaşmasını sağlamanın çalışmasının yapılacağına inanıyoruz. Kendimizde henüz tam sayı çıkmamakla birlikte bizde önemli bir sayıda kendimiz koyacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bu konuda desteği var. Onlarla birlikte bir rakam belirleyip koyacağız. Ama hem üyelerimizden hem seçilmiş meclis üyelerimiz hem de 17 bin üyemiz var. Biz üyelerimizin olabildiğince bu kampanyaya destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

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