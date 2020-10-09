Hayırsever iş kadınından Dicle'ye halk kütüphanesi

Hayırsever iş kadını Özlem Sevilmiş, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2 katlı halk kütüphanesi yapacak.

Sevilmiş, Dicle'de halk kütüphanesinin yapımı için Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ile protokol imzaladı. Törende konuşan Vali Karaloğlu, hayırlı bir imza için bir araya geldiklerini belirterek Diyarbakır'da kültür ve sanatla ilgili yapılara çok önem verdiklerini, özellikle çocukların rahatlıkla gidip kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği mekanların Diyarbakır için çok önemli olduğunu söyledi.

Dicle ilçesinde ihtiyaç duyulan kütüphane için Özlem Sevilmiş'in mesajını aldıklarında çok mutlu olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Dicleli iş adamı İsmail Hakkı Ayna, Allah rahmet etsin, onun değerli eşleri hanımefendi Özlem Sevilmiş ile telefonla görüştüm. Kendileri bu kütüphaneyi yaptırabileceklerini hatta tefriş edebileceklerini söylediklerinde mutlu olduk. Bugün de bir protokol imzalayacağız. Kendileri 3 ay içerisinde tamamlayacak ve Dicle’deki gençlerimizin hizmetine inşallah sunmuş olacağız. İnşallah açılışını da hep beraber yaparız. Diyarbakır'da da gerçekten hem eğitim alanında hem kültürsanat alanında bu ve benzeri hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarına da ihtiyacımız var. İnşallah bir iş kadını olarak sizinle imzaladığımız bu protokol Diyarbakır'da bundan sonraki hayır protokollerinin de başlangıcı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve Sevilmiş protokolü imzaladı.

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