Diyarbakır’da 8 katlı binada yangın, onlarca güvercin telef oldu

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Diyarbakır’da 8 katlı bir apartmanın teras katında elektrik kontağından çıkan yangın, güvercinlerin olduğu bölüme sıçradı. Çatı katını saran alevler onlarca güvercinin telef olmasına neden oldu.

Olay, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan 8 katlı Aslan 3 apartmanının teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın teras katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, ardından da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanda oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı binanın teras katında beslenen çok sayıda güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenildi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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