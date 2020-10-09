Çatı katında çıkan yangında güvercinler telef oldu

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, çok sayıda güvercin telef oldu.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Mahallesi´nde bulunan 8 katlı bir apartmanın, çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye söndürme çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler, çatıda beslenen çok sayıda güvercinin telef olduğunu tespit etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2020-10-09 11:21:50



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