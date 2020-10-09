Çatı katında çıkan yangında güvercinler telef oldu

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, çok sayıda güvercin telef oldu.
Yangın, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Mahallesi´nde bulunan 8 katlı bir apartmanın, çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye söndürme çalışması başlattı.
Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler, çatıda beslenen çok sayıda güvercinin telef olduğunu tespit etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2020-10-09 11:21:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.