Kırmızı kategoride aranan teröristin sağ kolu olan avukat adliyeye çıkarıldı

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Diyarbakır'n Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan Amara Doktor kod atlı Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu olan Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 Ekimde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yürütülen Yıldırım7 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki PKK'lı Amara Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı'ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemelerde, teröristin yanında bulunan kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve dağda bir süre kaldığı ortaya çıkan avukat Doğan, jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Avukat Doğan'ın örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Doğan, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi.

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