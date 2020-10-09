Diyarbakır’da Asur dönemine ait üzeri kabartma yazılı taş ele geçirildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet üzeri kabartma yazılı taş ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı 4 adet taşı 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli, yapılan operasyon neticesinde, Ergani ilçesi Akçakale Mahallesinde yakalanmıştır. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 adet Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı taş ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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