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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Malabadi Köprüsünde temizlik çalışması

İHA

Tarihi Malabadi Köprüsünde temizlik çalışması

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Çelik'in talimatıyla tarihi Malabadi Köprüsünde temizlik çalışması başlatıldı.
Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, Türkiye'nin önemli tarihi eserlerinden biri olan Malabadi Köprüsünde temizlik çalışması başlattı. Malabadi Köprüsünün etrafında bulunan çöp ve çirkin görüntüleri temizlemek amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Kaymakam çelik, "Silvan nüfus bakımında büyük olan bir ilçemiz, tarihi mekanlarının varlığı birçok turizm firmalarının da son zamanlarda ilgi gösterdiği bir ilçemizdir. Malabadi Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar bağlamında kaymakamlık ve belediye olarak da bizde üstümüze görevi yerine getirmek yetirerek tarihi köprüyü şanına yakışır şekilde koruyup, çevre düzenlemesinin yapmalıyız. Bugün temizlik ekiplerimiz çevredeki kötü görüntüleri temizleyip, çevre düzenlemesi içinde çalışmalar başlatacağız. Silvan ilçemizde bulunan diğer tarihi alanları ve mekanları da turizme kazandırılması için çalışmalar başlatacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız Malabadi Köprüsünde ve diğer tarihi mekanlarımızdaki temizlik ve çevre düzenlemelerine dikkat etsinler. Temizlik ve koruma hepimiz içindir" dedi.

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