Kaymakam Kılınç kırsal mahallelerde maske dağıttı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Diyarbakır’ın Dicle İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlara maske dağıttı.

Kaymakam Kılınç, ilçeye bağlı olan Batur, Kaygusuz, Dede kırsal mahallelerini ziyaret ederek maske dağıtımı yaptı. Kaymakam Kılınç, maske dağıtımı sırasında vatandaşlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

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