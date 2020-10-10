11 yıllık çift, PRP ve akupunktur tedavisiyle çocuk özlemine son verdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Cansu Hatipoğlu, 11 yıllık evliliğinde çocuk sahibi olmak için gitmedik tedavi merkezi bırakmadı. Tedavilerde olumsuz sonuç alan Hatiploğlu, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e göründü. PRP ve akupunktur gibi kullanılan tedavi yöntemleri sonuç vermesiyle çocuk hasreti son buldu.

Viranşehir’de yaşayan 11 yıllık evli Cansu Hatipoğlu, çocuk sahibi olmak istedi. Doğal yoldan ve tedaviler sonucu çocuk sahibi olamayan Hatipoğlu, bu süreçte birçok yerde tedaviler gördü. Yapılan tedaviler olumsuz sonuç verince umutlarını yitiren Hatipoğlu, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Cansu Hatipoğlu’nda, ileri derece yumurta rezervinin azlığı ve tüplerin kapalı olduğu teşhisi konuldu. Yapılan akupunktur, PRP ve yumurta detoks tedavileriyle çiftin 9 yıl sonra çocuk hasreti son buldu.



“Hastaya özgü protokol tedavileri uyguladık”

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 9 yıl çocuk isteğiyle kendilerine başvurduğunu, hastaya baktıklarında yumurtalık rezervinin ileri derecede azaldığını gördüklerini söyledi. Aynı zamanda tüplerinin de kapalı olduğunu gördüklerini kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, “Tabii biz bu hastayı detaylı ilk incelediğimizde yumurtaları güçlendirmek için yumurta detoks tedavisi, yani özellikle antioksidan tedavi planladık. Ondan sonra biz tüp bebek uygulamasına geçtik. Tabi tüp bebek uygulamasına geçtiğimizde biz bu hastayı aynı zamanda güçlendirmek için PRP tedavisi ve akupunktur tedavisi uyguladık. Akupunktur tedavisi Çin’de yaklaşık olarak 3 bin yıldan beri uygulanan bir tedavi. Yan etkisi olmayan bir tedavi. Bizde bu hastaya yumurtaları güçlendirmek için, rahim duvarının kanlanmasını sağlamak için ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için akupunktur tedavisini uyguladık. Tüp bebek tedavisiyle birlikte biz hastaya özgü protokol tedavileri uyguladık. PRP ile rahim duvarını güçlendirmek istedik. Çünkü burada rahim güçlendirme tedavisi bizim için önemli. Ve en sonunda transferi yaptık. Tabi transfer yaptıktan sonra gebelik kesemizi gördük. Ve sonradan da artık bebeğimiz oldu çok şükür. Çok güzel bebişimiz doğdu. Bu da aileye müthiş bir mutluluk kattı. Çocuk sahibi olmak isteyenler mutlaka umutlu olsunlar. Doğru tanı, doğru tedavi, doğru hekim gerçekten başarının ana anahtarıdır. O yüzden lütfen umutlarını kesmesinler. Ve mutlaka her zaman tedavi için mücadele etsinler. Rabbim hiç kimsenin kucağını çocuksuz bırakmasın diyoruz” dedi.

11 yıldır evli olduğunu, 9 yıldır çocuk istediklerini ve olmadığını ifade eden Cansu Hatipoğlu, hangi doktora gittiyse hiçbir şekilde fayda görmediğini dile getirdi. En sonunda bir arkadaşının vesilesi ile Hakan hocayı internet üzerinde tanığını, internetten araştırdığını aktaran Hatipoğlu, “Baktım yorumlar falan güzeldi. Birde şansımı burada denemek istedim. 1 aylık tedavi gördüm. 1 ayda bu yumurtaları dondurma işlemi oldu. Ondan sonra tüp bebek transferi oldu. Çok şükürde şuan da zaten kucağımda. Çok mutluyum, Rabbim tüm isteyenlere nasip etsin inşallah. Ben ondan razıyım, Rabbimde ondan razı olsun inşallah” şeklinde konuştu.

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