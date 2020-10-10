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HDP önündeki eylemde 404'üncü gün

DHA

HDP önündeki eylemde 404'üncü gün


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 404'üncü günde de sürdürdü. Geçen yıl 16 yaşındayken kaybolan oğlu Yusuf'un için oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, evladı gelene kadar bir yere gitmeyeceğini söyledi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 18 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan ile Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma'nın da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 18'e çıktı.
'ÇOCUKLARIMIZI DAĞA, BİZİ DE BURAYA MAHKUM ETTİLER'
Geçen yıl kaybolan oğlu Yusuf için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, eylemlerini sürdürmede kararlı olduklarını söyledi. Oğlunun kaybolmasından HDP'yi sorumlu tutan Bekdaş, "Hangi vicdan hangi din bunu kabul ediyor. 10, 12, 14 yaşındaki çocukları götürdüler. Çocuklarımızı dağa bizi de buraya mahkum ettiler. Ben halka sesleniyorum. Korkmayın, gelin çocuklarınızı isteyin. Evlatlarımıza sahip çıkamadık. Zalimlerin eline düştüler. Ben Diyarbakır halkına sesleniyorum. Korkmayın bu evlatlarını alın. Evde gizli gizli ağlamayın. Gelin burada direnin, 18 evladımız geldi. Aileler olarak buradayız. Kararlıyız, kış demeden yaz ve hastalığa bakmadan burada oturuyoruz. Ya oğlumuz ya ölümüz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-10 13:52:42

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