Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sur Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamıda yapılan çalışmada, Melikahmet Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli M.Z.Ö ve M.E ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-10-10 18:41:37



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