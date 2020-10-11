Bağlar'ın yerinde dönüşümü billboardlarda

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin heyecanı kentin işlek noktalarında bulunan tanıtım panolarına taşındı.

400 binden fazla nüfusu ile Diyarbakır'ın yüzde 25'ini oluşturan ve 36 ilden büyük olan ilçenin 260 bin nüfuslu eski Bağlar bölgesinin yerinde dönüşümünü hedefleyen projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak resmiyet kazanmasından sonra projenin ilçeye kazandıracağı avantajlar değişik platformlar aracılığı ile vatandaşlara anlatılıyor.

Sokak sokak ve cadde cadde gezerek ilçe halkını bilgilendiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki tanıtım panolarına ilgi çekici ifadelerle afişler astırdı. Tanıtım afişlerinde bu proje ile yerinde dönüşüm modeli uygulanarak ilçenin modernize edileceği ve vatandaşların huzurlu yaşam alanlarına kavuşacağı dile getirildi. Projeyi onaylayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilen ifadelerin yer aldığı afişler vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.



"Bu proje ile bağlar model bir şehir olacak"

İlçenin fiziki, sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak buna göre proje hazırlandığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sürecin sonunda Diyarbakır'ın kalbinde model bir şehir ve huzurlu bir yaşam alanı ortaya çıkacağını dile getirdi. Devletin tüm imkanlarıyla buraya seferber olacağını belirten Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın müjdesi halkımız tarafından sevinçle ve heyecanla karşılandı. Buradaki vatandaşlarımızın talepleri, beklentileri, sosyal ve ekonomik imkanları esas alınarak proje yerinde dönüşüm modeli olarak tasarlandı. Bu proje sadece Bağlar'ın değil Diyarbakır'ın kaderini değiştirecek. Ortaya modern ve model bir kentleşme, bununla beraber huzurlu ve ferah yaşam alanları çıkacak inşallah" dedi.

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