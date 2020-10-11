Yenişehir’de yol yapım çalışmalarında sona gelindi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi 2020 yol çalışması kapsamında yaklaşık 43 milyon yatırım bedeli ile 80 bin ton sıcak asfalt ve 125 bin metrekare parke taşı, bordür döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi, ilçede asfaltlanmadık yok bırakmamak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fabrika Mahallesi ile Dokuzçeltik Mahallesi arasındaki yaklaşık 1,6 kilometrelik yolda yürüttüğü asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ilçenin yüksek standartlı modern bir ulaşım imkanına kavuşması için merkez ile kırsal mahalle demeden çalışmalara devam ettiklerini söyledi. İlçe genelinde yaklaşık 43 milyon yatırım bedeli ile 'gönlümüz de açık yolumuz da' sloganı ile sıcak asfalt, kaldırım, kilitli parke, bordür ve satı kaplama gibi çalışmaları büyük oranda tamamladıklarını ifade eden Kaymakam Beşikci, "Ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalarına devam ediyor. Amacımız kış ayları gelmeden çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır. Yenişehir’de 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamak için bu yıl başlatmış olduğumuz asfalt atağı, merkez ile kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin ilçemizin sorumluluk alanındaki tüm mahallelerimizde bakım onarım, yeni yol yapım çalışmalarımızı yürütmeye çalıştık" diye konuştu.

Vatandaşlar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'ye yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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