Yaşı küçük yüreği büyük kız çocuğuna Dünya Kız Çocukları Günü sürprizi

Diyarbakır’da su satan kız çocuğu, paralarının olmadığını ve susadıklarını belirten bir gruba ücretsiz su verdi. Gruptakiler de çocuğun fedakar davranışına kayıtsız kalmayarak kendisine Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle tablet hediye etti.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri ismini veren grup, Dünya Kız Çocukları Günü'nde sokakta satış yapan kız çocuklarını unutmadı. Trafik ışıklarında ailesine destek olmak için su satan kız çocuğunun yanında duran platform üyeleri, diyaloga girebilmek için susadıklarını fakat üzerlerinde para olmadığını söyledi. Platform üyeleri yüreği büyük kız çocuğunun suyu ücretsiz ikram ettiğini görünce duygulandı.

Platform üyeleri kız çocuğunun okul okuyup okumadığını sordu. Çocuğun tablet ihtiyacının olduğunu kesinleştiren platform üyeleri, çocuğa tablet hediye etti. Hediyesini alan çocuğun mutluluğu gözlerine yansırken, platform üyelerine teşekkür ederek kendilerine sarıldı. Tableti EBA için kullanacağını aktaran kız, hediyesini alarak evin yolunu tuttu.

O anlar platform üyelerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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