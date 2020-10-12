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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da yüz yüze eğitim heyecanı

DHA

Diyarbakır'da yüz yüze eğitim heyecanı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecindeki binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasıyla okullarına geri döndü. Öğrenciler ateşleri ölçülerek ve maskeleri kontrol edilerek sınıflara alınırken, veliler okul bahçesine alınmadı.
Kentte bugün ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4´üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12´nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Programa göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılarak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi ise 10 dakika olacak şeklinde uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.
'OKULLAR BİR DAHA KAPANMASIN'
Kayapınar Ali Emiri Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Botan Ceyhan, uzun süre ayrı kaldıkları yüz yüze eğitime tekrar başlamanın heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Okulların bir daha kapanmasını istemiyorum. Aylardır okula gitmiyoruz. Sınavda tüm müfredattan sorumlu olduğumuzdan dolayı biraz endişeliyiz. Nasıl yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Bugün ders başı yaptık. Hocalarımızla yüz yüze eğitimi de özlemiştik. Okulların açılması çok mantıklı bir karar oldu. Bizim için iyi oldu. Virüsle ilgili önlemlerimizi de alıyoruz" dedi.
Okulu özlediğini ve açılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren 12'nci sınıf öğrencisi Arda Özkan da pandemiden dolayı çok fazla konu kaçırdıklarını, öğrenciler ve öğretmenler olarak aradaki farkı kapatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-10-12 14:12:25

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