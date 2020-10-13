HDP önündeki eylemde 19'uncu kavuşma

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Burak EMEKNurettin FİDANCAN /DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ve Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun'un oğlu İbrahim (25), terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. İfade işlemleri tamamlanan İbrahim, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.

Erzurum'un Horasan ilçesinden 15 Eylül 2019'da gelen Mehmet Emin Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katıldı.

Baba Coşkun'un HDP il binası önündeki oturma eylemi 407'nci gününe girerken, oğlu İbrahim'in terör örgütü PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini aldı. Diyarbakır'a getirilen İbrahim, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunu ardından bugün ailesiyle buluşturulacak.

İbrahim'in teslim olmasıyla HDP önündeki eylemde evladına kavuşan aile sayısı 19'a yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-10-13 10:33:56



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