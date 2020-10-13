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Diyarbakır'da soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıf da üretildi Türkiye'de ilk kez Hacıbaba Pastaneleri tarafından üretilen soğuk kadayıfa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İHA

Diyarbakır'da soğuk baklavanın ardından soğuk kadayıf da üretildi Türkiye'de ilk kez Hacıbaba Pastaneleri tarafından üretilen soğuk kadayıfa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Daha önce soğuk baklava üreterek vatandaşların beğenisini kazanan Hacıbaba Pastaneleri bu kez de soğuk kadayıf üretmeye başladı. Türkiye'de ilk kez Diyarbakır'da üretilen soğuk kadayıf, müşterilerden tam not aldı.
Dünya yeni tatlar arayışına devam ederken, Diyarbakır'da 30 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri tarafından dünyanın dört bir yanına yayılan soğuk sütlü baklava sonrası şimdi de soğuk kadayıf üretildi. Sütten yapılan ve yılın 4 mevsiminde de tüketilen soğuk kadayıf vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Diyarbakır’da siparişleri yetiştiremeyen Hacıbaba Pastaneleri ürünün tescilini almak için de başvuruda bulundu.

2 yıllık çalışma sonrası ortaya çıktı
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2 yıllık ArGe çalışması ile 200’den fazla yaptat işlemiyle sonunda en güzel kıvamı tutturduklarını belirterek dünyaya yeni bir tat kazandırdıklarını söyledi. Elaldı, "Soğuk kadayıf dünyada olmayan bir ürün, soğuk baklavayı da üreten biziz, 2 yıla yakın çalışma sonrası soğuk kadayıfı da hizmete sunduk. Müthiş bir tutkusu var, bunun tesciline de başvurduk. Tescilini alacağız, müthiş beğeni var yetiştiremiyoruz. Bize soruyorlar bu lezzet nereden geldi diye, biz bu lezzete aşkımızı ve sevgimizi koyuyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Bir şeyin üzerinde durduğumuz zaman insanların yemesi için ürün çıkartıyoruz. Sırf para kazanalım diye değil, hizmet olsun diye. Kilosu şu anda fıstıklısı 65 lira, bugün bu kalitede ürünler 110 lira bizde 65 lira. Soğuk baklavayı herkes 90 liraya satıyor biz 65 liraya veriyoruz. Biz insanların kaliteli ürünleri az para ile kaliteli ürün almalarını istiyoruz. Biz bir üründe yüzde 60200 arası kar etmek istemiyoruz, bir üründe yüzde 18 en fazla kar marjımız var. Allah’ın ve Hacıbaba’nın sayesinde insanlar fahiş fiyata satamıyorlar. Kadayıfımız dünyada isim yapmış bir ürün, soğuk kadayıf da bunun bir alternatifi, sıcak sevmeyenlere soğuk, sütlü sevenlere müthiş bir tat" dedi.

"Tescile başvurduk, istihdama ön ayak olduk"
Soğuk kadayıfın tesciline başvurduklarını kaydeden Yılmaz Elaldı, yeni tat ile Türkiye’de birçok tatlı sektöründe üretimi başlamasına ön ayak olduklarını vurgulayarak, bununla birlikte istihdamın da artacağını ifade etti. Elaldı, “Bizim tescillerimizde soğuk sütlü baklava yazar, kelimelerle 4. sınıf tescil almış bazı firmalar gibi değil, bizim tescilimizi dünyada Allah’ın bir kulu alamaz. Adını değiştirerekten harflerle çıkarıp almış olabilirler tam adı orijinal ismiyle soğuk sütlü baklava bizde. Soğuk sütlü baklavayı icat edenden de biziz, tescili de bizde dünyada patentine de başvurduk. Emeğe saygı diyoruz, bu hizmetimizden dolayı bizi kutlamalarını istiyor, eleştirmelerini istemiyoruz. Bugün Türkiye’nin her yerinde soğuk baklava yapılıyor, gurur duyuyoruz. Bunun sebebi Türkiye’de 2 binden fazla sadece bu ürün için iş başı yapmış insanlarımız var, istihdama ve KDV’ye katkıdır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her şeyi devletten beklememiz lazım, bizler de elimizi taşın altına kurup bu halka hizmet etmek istiyoruz, amacımız da bu. Diyarbakır, bölge ve Türkiye’de herkes bu ürünü soğuk baklava gibi yapacak, bununla da gurur duyuyoruz. Yapmasınlar demiyoruz ama emeğimize saygı göstermelerini istiyoruz. Soğuk baklava ve kadayıf Diyarbakır Hacıbaba Pastanelerinde doğdu. Dünyaya tanıtacağız, bunun sayesinde 2 bin kişi daha işe başlarsa gurur duyarız. Soğuk baklava gibi tescili patent olarak tanıtmasınlar, ya da tescili nasıl almışlar tescilin okunmasını adının nasıl yazıldığını göstersinler. Baş harflerle oynayarak alıyorlar patent diye gösteriyorlar" diye konuştu.

"Bunların Diyarbakır’dan çıkmış olması beni çok mutlu ediyor"
Soğuk kadayıfı ilk defa tadan Havva Kara, tatlıyı beğendiğini kaydederek yeni tatların Diyarbakır’dan çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kara, "Gayet güzel buldum, kadayıfın tadını alamayacağımı düşündüm ama yediğimizde kadayıfın tadını gerçekten alıyoruz. Ağızda dağılmasını sevdim, soğuk baklavayı da andırıyor, tat olarak onu da seviyorum ben beğendim. Diyarbakırlıyım, Balıkesir’de oturuyorum soğuk baklavayı da orda çok arıyorum. Bunların Diyarbakır’dan çıkmış olması beni çok mutlu ediyor. Kadayıfı da sevdim tanıtılması çok iyi olur" şeklinde konuştu.
Minik Hayrunisa Kurt ise kadayıfın tadının çok iyi olduğunu ve beğendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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