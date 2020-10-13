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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerinde dönüşüm, irtibat büroları ile halka anlatılacak

İHA

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, eski Bağlar bölgesinde yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm Projesini vatandaşlara anlatmak üzere irtibat bürosu kurmaya hazırlanıyor.

Yerinde dönüşüm, irtibat büroları ile halka anlatılacak

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, eski Bağlar bölgesinde yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak olan Kentsel Dönüşüm Projesini vatandaşlara anlatmak üzere irtibat bürosu kurmaya hazırlanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlar Belediyesi tarafından yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden ön hazırlık safhasının ardında Bağlar Belediyesi’nce hazırlanan projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile resmiyet kazanmasından sonra gözlerin çevrildiği Kentsel Dönüşüm Projesiyle ilgili çalışmalarda yeni bir evreye geçildi. Yerinde dönüşüm modelinin uygulanacağı proje hakkında vatandaşlara ve hak sahiplerine bilgi vermek amacıyla Bağlar Belediyesi bünyesinde irtibat bürosu kuruluyor. Burada uzman ekipler tarafından hak sahiplerine bilgiler aktarılarak projenin ayrıntıları anlatılacak. Sahada ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Bağlar Belediyesi ve projenin diğer bileşenlerinin katılımı ile oluşturulan ekip fiziki tespit ve çalışmalarda bulunarak muhtarlar ve bu proje kapsamına giren vatandaşlarla görüşmeler yapacak.

“Vatandaşların Bağlar’da kalmasını istiyoruz”
Yarım yüzyıllık geçmişi olan eski Bağlar bölgesinin çarpık kentleşme üzerinde inşa edildiğini, zamanla yoğun göç alan bölgenin bu yükü taşıyamayacak boyutlara ulaştığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümün halktan büyük destek gördüğünü ifade etti. Diyarbakır’ın Bağlar, Bağlar’ın da Diyarbakır olduğunu aktaran Beyoğlu, vatandaşlara farklı seçenekler sunularak olası mağduriyetlerin önüne geçileceğini söyledi.

“Proje şeffaf bir şekilde yürüyecek”
Bölgede hiçbir mağduriyete izin vermeyeceklerini ifade eden Başkan Beyoğlu, “Vatandaşlarımız müsterih olsun burada hiçbir mağduriyete izin verilmeden modern ve model bir alan yaratılacak. Vatandaşlarımızın burada kalmasını istiyoruz. Zaten bu yüzden yerinde dönüşüm modeli dedik. Halkımızın talebi üzerine projeyi hazırladık ve Allah razı olsun kendilerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tam destek vererek onayladı. Vatandaşlarımız, mağdur olmayacakları farklı seçeneklere sahip olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde diğer kurumların katılımı ile oluşturulan ekip sahada çalışma yaparak muhtar ve vatandaşlarla görüşmeler yaparak ayrıntıları ortaya çıkaracak. Belediyemiz bünyesinde irtibat bürosu kurarak halka açık ve şeffaf şekilde bilgilendirme yapacağız. Modern mühendislik hizmeti alacak yeni yapıların yanı sıra geniş ve ferah cadde ve sokaklar, yeşil ve doğal alanlar, dinlenme ve çocuk oyun alanlarının olacağı bir şehir hayal ediyoruz. Bağlar’ın hayali Diyarbakır’ın hayali olacak. Gönül, hizmet ve sosyal belediyeciliği esas alarak tevazu, samimiyet ve gayretle sürdürmüş olduğumuz bu yolda kazanan Diyarbakır olacak. 78 ay sonra ilk kazma vurularak proje resmen hayata geçmiş olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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