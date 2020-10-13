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Bakan Soylu'nun açıklamasından sonra oturma eylemindeki ailelerin sayısı da umutları da arttı

DHA

Bakan Soylu'nun açıklamasından sonra oturma eylemindeki ailelerin sayısı da umutları da arttı


Burak EMEKNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 148 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 407´nci gününde de sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün gece 19'uncu kavuşmayı duyurmasının ardından, bir aile daha HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı ve aile sayısı 149'a ulaştı. Açıklama sonrası, eylemdeki diğer ailelerin de umudu artarken, 2012 yılında 16 aşındayken Ağrı'dan kaçırılan kızı Hazal için gelen Mustafa Kaya, "Gittikten bir yıl sonra telefon açtı, ağlayarak konuştu. PKK hepimize zarar verdi. Kızıma sesleniyorum, gelsin teslim olsun. Korkmasın cezası yok. Baban burada seni bekliyor. Çocuğu kaçırılan bütün aileler de çıkıp gelsinler, evlatlarını istesinler" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Eylemlerini sürdüren aileler, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
BAKAN SOYLU DUYURDU, AİLELERİN UMUDU ARTTI
Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, son günlerde teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısındaki artış ve oturma eylemini sürdüren ailelerin evlatlarına tek tek kavuşması diğer aileleri de umutlandırdı. Dün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından "Diyarbakır Anneleri'nden biri daha direnişinin sonucunu alıyor, devam inşallah" paylaşımıyla, eylemdeki ailelerin ümitleri bir kat daha arttı. İstanbul Sultanbeyli'de 2014'te 18 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetinde olan Türkan Mutlu, 19'uncu evladın ailesine kavuşacağını ve 20'nci ailenin kendisi olması temennisinde bulunarak, "Biz umutlandık. Her haber aldığımızda bu kapıda umutla yaşıyorum. Bir seneyi geride bıraktık. İkinci seneye girdik. Bu kapıda direniyoruz. Başımız dik evlatlarımızı istiyoruz. Benim kızım okuyordu. HDP, kızımın elinden kalemi alıp silah verdi. Ölüme gönderdiler. HDP, nasıl kızımı gönderdiyse öyle de benim kızımı getirsin. Onlar getirene kadar bu kapıdan kalkmam" diye konuştu.
'HER HABER GELDİĞİNDE UMUTLANIYORUZ'
2015'te usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil (20) için eylem yapan Cennet Kabaklı, her haber geldiğinde umutlandıklarını ifade ederek, "İnşallah benim oğlumu da bırakırlar. 20'nci çocuk benim çocuğum olur İnşallah. Ben de bu sevinçli haberi alırım. Benim oğlumu versinler. Bu kapıdan gitti evladım. Buradan da PKK'ya verdiler asker olarak. Evladımı geri versinler. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım" ifadelerini kullandı.
AİLE SAYISI 149 OLDU
2012 yılında Ağrı'dan kaçırılan kızı Hazal için gelen Mustafa Kaya ile oturma eylemindeki aile sayısı 149'a yükseldi. Yaylaya çıktıkları sırada terör örgütü PKK tarafından kızının kaçırıldığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:
"PKK kızımı orada kaçırdı. Kızım gel, devlete teslim ol. Devlet güvenli yerdir, ceza yok. Gittikten 1 yıl sonra telefon açtı. Ağlayarak konuşuyordu. Kızım onlar seni kaçırdı değil mi? diye sordum. O ağlıyordu. Daha sonra yanındaki kişi telefonu aldı ve 'sen ne biçim babasın. Kızına destek ol, cesaret ver. Sen tutup ağlatıyorsun" dedi ve kapattı. Ondan sonra görüşmemiz olmadı. PKK hepimize zarar verdi. Televizyonda gördüm buradaki aileleri. Kızıma sesleniyorum; Teslim olsun, korkmasın cezası yok. Baban burada seni bekliyor. Gece gündüz demeden bekleyeceğiz. Ağlıyoruz sürekli. Bütün ailelere de sesleniyorum; Çıkıp gelsinler, evlatlarını istesinler."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-10-13 12:26:48

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