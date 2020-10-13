Yenişehir Kaymakamı Beşikci vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe genelinde sık sık vatandaş ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Beşikci, İplik Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla iş yerlerinde görüşen Kaymakam Beşikci, ardından hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Beşikci, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Beşikci, sosyal belediyeciliği benimsemiş ve sosyal sorumluluk bilinci olan bir yönetim anlayışıyla, vatandaşları sıklıkla ziyaret etmeye önem verdiklerini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini bizzat dinlemenin, sunacağımız hizmetler için daha verimli olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız da ziyaretlerimizden oldukça memnun. Hizmetlerimizin kalitesi ve geri dönüşümü açısından vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz devam edecek. Kıymetli Yenişehirli hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

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