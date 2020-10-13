Başkan Sözen: "Ormanlarımızı korumaya talibiz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Güvenlik korucuları olarak PKK terör örgütünün ormanlarımızı yakmasını ve zarar vermesini engellemek için ormanlarımızı korumaya talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, terör örgütü PKK tarafından Hatay’da çıkarılan orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerek sınır içerisinde gerekse de sınıf dışında terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı yürüttükleri mücadelede örgüt mensuplarına çok büyük darbeler vurduklarını söyledi. Sözen, “Örgüt mensupları adeta kaçacak delik aramaktadırlar. Köşeye sıkışmış olan terör örgütü ayakta olduğunu ispatlamak için alçak ve kalleş yöntemlere başvurmaktadırlar. Çaresizliğin, aciziyetin ve tükenmişliğin ifadesi olarak son günlerde birçok yerde ormanlarımıza zarar vermekte, yangılar çıkarak ormanlarımızı yakmaktadırlar. PKK terör örgütü darbe yedikçe, teslim olan teröristlerin artmasıyla dağılma süreci hızlandıkça yaşadığı panikle önümüzdeki zaman zarfında da bu tür ses getirecek sansasyonel olaylara başvuracaktır. Bu durum PKK terör örgütünün dağılmasını, bitmesi asla engellemeyecektir. PKK terör örgütü ne yaparsa yapsın dağılacak, bitecek ve ülkemizin kaderi olmaktan çıkacaktır” diye konuştu.



“Bize verilen görevden asla kaçmadık”

Güvenlik korucularının 40 yıldır terörle ve teröristle mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Sözen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Güvenlik Korucuları olarak PKK terör örgütünün ormanlarımızı yakmasını ve zarar vermesini engellemek için ormanlarımızı korumaya talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Devletimiz ne zaman nerede bizlere ihtiyaç duyarsa şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da canımız ve kanımız pahasına bizlere tevdi edilen görevleri yapmaya hazırız. Bizlere verilen görevlerden asla kaçmadık ve kaçmayacağız. Bu kapsamda güvenlik koruculuğu sisteminin değişim ve dönüşüme tabi tutularak orman bekçisi veya kır bekçisi şeklinde görev yapmaları sağlanmasının her açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Güvenlik korucularımız özlük hakları, çalışma usul ve esasları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Kanununa tabi tutularak aynı haklara sahip bir sisteme dönüştürülmelidir. Çünkü PKK terör örgütünün son birkaç yılda ormanlarımızı yakarak ülkemize vurduğu maddi ve manevi zararın büyüklüğü tarif edilmeyecek kadar büyüktür. Bir yandan ciğerlerimiz yanarken, diğer taraftan yakılan ormanların eski haline getirilmesi çok büyük maliyetlere ve zaman kaybına yol açmaktadır. Güvenlik koruculuğu sisteminin bekçilik sistemine dönüştürülmesiyle birkaç bekçiye belli bir alan zimmet ettirilir bu zimmet edilen alan bu bekçilerin görev ve sorumluluğunda olur. Böylece bu alanların korunması daha da kolaylaşmış olur. Bu bekçiler sadece bu alanların korumasını sağlamış olmayacak, her türlü hırsızlık, kaçakçılık ve eşkıyalardan da korumuş olacaklardır. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızdan beklentimiz bu kır bekçiliği sisteminin hızlıca hayata geçirilmesidir. Bu konuda atılacak adımla hem ormanlarımız korunacak hem de yıllarca çözülmeyen güvenlik korucularımızın sorun ve sıkıntıları tamamen çözülmüş olacaktır. Mevcut durumda sayıları 55 bin olan güvenlik koruculuğu sisteminin kır bekçiliği sistemine dönüştürülerek mevcut sayının artırılmasında da fayda olduğunu düşünüyorum. Sayının artırılması ile bazı kır bekçileri köylerini korumaya devam edecek, geri kalan büyük kısmı kır bekçisi olarak ormanlarımızı ve ormanlık alanlarımızı korumuş olacaktır. Bu sistem üzerinde düşünülmeli, geliştirilmeli ve kısa zaman içinde hayata geçirilmelidir. Bu kapsamda ormanlarımızı yakan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Eylem ve söylemleri ile PKK terör örgütüne destek veren, moral aşılayan herkesi kınıyoruz.”

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